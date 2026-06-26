15 bombers catalans viatgen a Madrid per volar a Veneçuela: "Disponibles per al que faci falta"

Se centraran en una anàlisi d'estructures i col·laboraran en les maniobres de rescat
BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -
L'inspector dels Bombers de la Generalitat i cap de l'expedició del cos a Veneçuela, Oriol Corbella, ha explicat que 15 membres del cos viatjaran aquest divendres a Madrid per agafar des d'allà un vol cap a Veneçuela per ajudar en les tasques de rescat i emergència després dels terratrèmols: "Estarem disponibles per al que faci falta".
Ho ha dit en unes declaracions als mitjans a Barcelona, abans que el grup, conformat per 13 bombers, un professional de Protecció Civil de la Generalitat i un professional del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), s'hagin vacunat al Servei d'Atenció al Viatger Internacional (SAVI) de l'Hospital Clínic.
Després de la petició d'ajuda internacional de les autoritats veneçolanes, s'ha activat el mecanisme europeu de Protecció Civil, i els Bombers hi participaran amb professionals del Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC), 7 dels quals especialistes en esfondraments estructurals, un especialista en drons, 2 en logística i 3 comandaments.
Les tasques, ha detallat Corbella, se centraran en l'anàlisi de les estructures i edificis ensorrats, priorització, estudiar la presència d'espais vitals i col·laborar en les maniobres de rescat de persones que puguin quedar atrapades.
AUTONOMIA DURANT 10 DIES
Tot i que encara no saben a quina zona actuaran ni quant temps se'ls requerirà, als seus mòduls carreguen subministraments (aigua, aliments i material per dormir) per ser completament autònoms durant 10 dies: "Hi anem a ajudar i no a ser una càrrega", ha expressat l'inspector.
A diferència d'altres intervencions del cos a nivell internacional, com amb el terratrèmol del Marroc el 2023, aquesta vegada no portaran unitats canines, i se'ls ha sol·licitat expressament unitats d'avaluació estructural: "És el que els falta, i és el que estem habilitats a fer com a representants de la Unió Europea".
LA SITUACIÓ AL TERRENY
Preguntat per quina situació esperen trobar-se, ha optat per la prudència davant la incertesa que encara hi ha: "Una cosa és la informació que tenim anteriorment, però hem d'arribar al terreny, veure la situació com està, quines assignacions ens fan, i fer una proposta de priorització".
Ha explicat que les intervencions del GREC són habituals a Catalunya, i que treballen diàriament en casos com aquests, sobretot en incendis forestals, en què analitzen les estructures esfondrades i fan tasques de priorització: "Estem molt acostumats a fer-les, i és el que farem allà".
EPIDÈMIES O MALALTIES
Per la seva banda, el cap del Servei de Salut Internacional de l'Hospital Clínic, José Muñoz, ha explicat que, en no saber a quina zona concreta actuaran ni quant temps hi seran, els vacunaran o els receptaran fàrmacs de manera "àmplia".
Tot això, tenint en compte que poden anar a diverses zones, i que hi ha malalties que poden aparèixer durant la gestió de l'emergència: "En funció del terratrèmol, poden aparèixer epidèmies o poden aparèixer altres coses que en situacions normals no apareixerien", ha dit.
Els membres de la missió podran estar en contacte des de Veneçuela amb el servei mèdic a través d'una eina de telemedicina si durant l'expedició es trobessin malament o tinguessin dubtes mèdics.