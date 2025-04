Un atropellament multitudinari deixa diversos morts durant un festival de carrer a Vancouver (Canadà)

MADRID 27 abr. (EUROPA PRESS) -

Diverses persones han mort aquest dissabte a la nit a Vancouver (Canadà) a conseqüència d'un atropellament multitudinari que ha tingut lloc durant la celebració d'un festival de carrer de la comunitat filipina de la ciutat, segons han informat les autoritats policials locals.

"Diverses persones han mort i d'altres han resultat ferides després que un conductor atropellés una multitud en un festival de carrer a l'avinguda 41 Est i Fraser poc després de les 20.00 (hora local) d'aquesta nit", ha explicat la policia de Vancouver en un comunicat breu compartit a X.

En el mateix missatge, han assenyalat que el conductor del vehicle, segons testimonis un Audi SUV de color negre, ja està detingut i han assegurat que aniran proporcionant més detalls sobre l'incident "a mesura que avanci la investigació".

En la primera roda de premsa després de l'incident, el cap en funcions de la policia de Vancouver, Steve Rai, ha identificat el detingut com un home d'uns 30 anys, conegut per les forces de seguretat "sota certes circumstàncies". Rai no ha volgut concretar un nombre exacte de víctimes perquè s'han "enviat a diferents hospitals de la regió".

Fonts pròximes a la investigació han informat la cadena Global Television Network d'almenys vuit morts, entre ells un nen, i sis ferits --però Rai no ho ha confirmat i ha demanat esperar a una altra roda de premsa mentre els líders polítics del país, amb el primer ministre Mark Carney al capdavant, han començat a donar el seu condol.

"Ofereixo el meu condol més sincer als éssers estimats de les persones mortes i ferides, a la comunitat filipina-canadenca i a tots a Vancouver. Estem de dol amb vostès. Seguim de prop la situació i agraïm als nostres serveis d'emergència la seva ràpida actuació", ha lamentat el primer ministre.

L'incident ha tingut lloc poques hores abans de les eleccions parlamentàries que se celebraran dilluns vinent al Canadà. El rival de Carney, Pierre Poilievre, s'ha declarat "commocionat per les terribles notícies sobre el Festival del Dia de Lapu-Lapu a Vancouver aquesta nit".

"Les meves condolences estan amb la comunitat filipina i totes les víctimes d'aquest atac sense sentit. Gràcies als socorristes que es troben al lloc mentre esperem més informació", ha afegit Poilievre.