La UE trasllada el seu condol a les víctimes de l'atropellament de Vancouver (Canadà)

MADRID 27 abr. (EUROPA PRESS) -

La cap diplomàtica de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha comunicat aquest diumenge el seu condol a les víctimes de l'atropellament que ha costat les vides de nou persones aquesta passada nit a la ciutat canadenca de Vancouver.

"Horroritzada per les tràgiques escenes ocorregudes a Vancouver, on es van perdre vides i moltes persones van resultar ferides en un festival", ha fet saber l'alta representant per a Política Exterior en un comunicat a X.

L'incident va començar dissabte passat a les 20.14 (hora local) quan un vehicle va atropellar una multitud en un festival de carrer de la comunitat filipina-canadenca. Un sospitós ha estat detingut i la policia ha descartat un acte de terrorisme.

"Mentre continua la investigació, acompanyem en el sentiment les víctimes, les seves famílies, la comunitat filipina-canadenca i tot Vancouver", ha afegit, abans de declarar el suport de la UE al Canadà durant aquest mal tràngol.