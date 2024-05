Albares avisa Israel que no impedirà que Espanya reconegui Palestina i demani un alto el foc

BRUSSEL·LES, 26 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha defensat aquest diumenge el pas de reconèixer l'Estat de Palestina com un impuls a la via dels dos Estats i com un mitjà per assegurar el futur i prosperitat de Pròxim Orient, després d'assenyalar que Israel no impedirà que Espanya faci aquest pas i demani la fi de la guerra a la Franja de Gaza.

En una roda de premsa a Brussel·les, on s'ha reunit amb el primer ministre palestí, Mohammad Mustafa, el titular d'Exteriors ha denunciat l'"escandalós i execrable" video d'Israel en el qual intercala imatges de balladors de flamenc amb atacs de Hamas i en el qual s'adreça directament al president del Govern central amb el missatge "Pedro Sánchez, Hamas li agraeix el seu servei".

En aquest sentit, ha criticat l'"ús feridor" de la cultura espanyola per part de Tel-Aviv, però ha advertit que "ningú no canviarà la decisió de reconèixer Palestina". "No caurem en provocacions que ens desviïn de l'objectiu de la pau", ha respost.

Albares ha avançat que tractarà la qüestió amb Irlanda i Noruega, igual que la convocatòria dels seus ambaixadors després de la decisió anunciada aquesta setmana. "Va ser totalment inacceptable i ho analitzarem conjuntament", ha dit.

Per la seva banda, el primer ministre palestí ha agraït el pas que fan conjuntament Madrid, Dublín i Oslo, i assegura que vol veure altres països d'Europa seguir el seu traç. "Això pot animar-ne altres a fer aquest pas valent. Alguns països tenen dubtes, però demanem que prenguin la decisió al més aviat possible per acabar amb la injustícia que viu el poble palestí des de fa setmanes", ha assenyalat.

Mustafa ha explicat que pren el reconeixement com una "responsabilitat" per treballar junts i "transformar una posició legal i política en alguna cosa concreta al terreny". Al seu parer, el reconeixement és una manera de mantenir viu el procés de pau i la solució de dos Estats. "El reconeixement és el correcte ara. No és el final de res, sinó el principi d'una nova fase", ha resumit.

Respecte a la posició de la UE sobre el conflicte a Gaza, el dirigent palestí ha subratllat que és hora d'"anar més enllà" de condemnar l'ofensiva. "Cal elevar més la veu i demandar un alto el foc. És qüestió de temps acabar la guerra i cada dia que passem perdem centenars de persones", ha indicat.

La reunió ha tingut lloc a 48 hores que es produeixi el reconeixement formal de l'Estat palestí per part del Govern d'Espanya. A aquesta trobada la seguirà una altra dilluns a primera hora, abans de l'inici de la reunió de ministres d'Exteriors de la UE, amb els seus homòlegs d'Irlanda, Micheal Martin, i de Noruega, Espen Garth Eide, els dos països que reconeixeran Palestina igual que Espanya aquest dimarts 28 de maig.