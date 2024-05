Albares defensa el reconeixement de Palestina com un instrument per aconseguir una pau "irreversible" amb Israel

El ministre d'Exteriors considera que el reconeixement redundarà en més seguretat en el futur per a Israel



MADRID, 26 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha defensat la decisió d'Espanya de reconèixer Palestina com un instrument imprescindible per aconseguir una "pau irreversible" a la regió mitjançant una solució de dos estats, israelià i palestí en convivència.

"El poble palestí té dret a l'esperança i el poble israelià té dret a la seguretat", ha manifestat Albares a través d'una columna d'opinió publicada aquest diumenge en el diari irlandès 'Business Post'. Espanya, Irlanda i Noruega han acordat el reconeixement de Palestina, que es formalitzarà dimarts 28.

"Espanya i altres països que pensen semblant, com Irlanda", ha recordat Albares, "defensa la solució de dos estats i perquè aquesta solució sigui irreversible és necessari que la pau a la regió sigui irreversible i la manera d'aconseguir-ho és reconèixer Palestina com a Estat, i com a membre de les Nacions Unides".

El ministre d'Exteriors ha afegit que Espanya té intenció de formalitzar el reconeixement de Palestina perquè "el poble palestí no pot ser condemnat a ser un poble de refugiats" i perquè, a més, "és bo per a la seguretat d'Israel". El ministre, per a això, aposta per "un Estat palestí viable, on Gaza i Cisjordània quedin unificades sota l'Autoritat Palestina, sortida al mar i capital a Jerusalem Est".

Per Albares, "ara ha arribat el moment de reconèixer Palestina i Espanya ho farà el pròxim dia 28 juntament amb Irlanda i Noruega" perquè, "després de dècades de dolor", el poble palestí "té dret a viure un futur amb esperança, com Israel té dret a viure en pau i seguretat".

Albares recorda que Espanya ha fet nombrosos esforços diplomàtics a través de visites a la regió i converses amb líders regionals des de la massacre que van cometre les milícies palestines el 7 d'octubre, el detonant de l'actual guerra entre Israel i Hamas que ja ha provocat gairebé 36.000 palestins i més de 1.200 israelians morts, el desplaçament forçat de centenars de milers de gazians i desenes d'ostatges israelians encara en mans dels guerrillers.

"Espanya ha estat a l'avantguarda constant de les peticions per a un alto el foc immediat, per alliberar els ostatges i perquè l'ajuda humanitària arribi als civils que ho necessiten", ha afegit el ministre.

Així mateix, el ministre d'Exteriors ha insistit en la necessitat que Palestina sigui reconeguda com a membre de ple dret de les Nacions Unides per facilitar aquest camí cap a la pau i recorda que Espala ha proposat una conferència internacional de pau "tan aviat com sigui possible" en relació amb aquest assumpte; una iniciativa confirmada per la Unió Europea, la Lliga Àrab i l'Organització per a la Cooperació Islàmica: més de 80 països.

"La pau, la justícia, l'esperança i el futur són els valors que la comunitat internacional ha de sostenir i defensar. També són les directrius del que aposta Espanya, juntament amb països afins. Aquestes idees, i res més, les fomentem a Palestina. I necessitem que s'apliquin: per la pau, per la justícia i per pura dignitat humana", ha recalcat el ministre.