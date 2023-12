Abbas considera que el veto a l'alto el foc a Gaza converteix els EUA en "còmplice de genocidi"

El president veu "immoral" el veto dels EUA: "Una vergonya que els perseguirà molts anys"

MADRID, 9 des. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Autoritat Palestina, Mahmud Abbas, ha acusat els Estats Units de convertir-se en "còmplice de genocidi" a la Franja de Gaza després de condemnar sense pal·liatius el veto nord-americà al Consell de Seguretat de l'ONU sobre un alto el foc immediat a Gaza com un acte "immoral" i una "vergonya" que perseguirà el país "durant molts anys".

Els Estats Units van vetar divendres, en solitari, una resolució impulsada pel secretari general de l'ONU, António Guterres, esgrimint que un cessament d'hostilitats significaria un benefici immediat per al moviment islamista Hamas, i seria contraproduent cap als esforços diplomàtics de Washington per garantir l'alliberament dels ostatges en mans de les milícies palestines.

En resposta, Abbas ha qualificat la posició dels EUA d'"agressiva i immoral, i d'una flagrant violació de tots els valors i principis humanitaris", segons un comunicat recollit per l'agència oficial de notícies palestina Wafa.

"Aquesta política nord-americana converteix els Estats Units en còmplice del crim de genocidi, neteja ètnica i crims de guerra comesos per les forces d'ocupació israelianes contra els palestins a la Franja de Gaza, Cisjordània i Jerusalem", ha afegit el mandatari.

El veto nord-americà, considera així, és representatiu d'una posició "que s'ha convertit en un perill per al món i una amenaça per a la pau i la seguretat internacionals", dona, a més, "una nova llum verda a Israel "per continuar amb l'agressió" i, en termes històrics, "constituirà una vergonya que perseguirà els Estats Units d'Amèrica durant molts anys.

D'altra banda, el mandatari va agrair a tots els estats membres del Consell de Seguretat que van votar a favor de la resolució -- 13 més van votar 'sí' i el Regne Unit es va abstenir -- i, amb aquesta decisió "es van posar del costat de la justícia, la pau i l'ètica humanes".