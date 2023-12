EUA veta una resolució del Consell de Seguretat de l'ONU sobre l'alto el foc a Gaza

El representant palestí davant l'ONU: "És un dia infaust per al Consell"



MADRID, 8 des. (EUROPA PRESS) -

Els Estats Units han vetat aquest divendres una resolució presentada davant el Consell de Seguretat de Nacions Unides per demanar un alto el foc humanitari a la Franja de Gaza després que el secretari general de l'ONU, António Guterres, invoqués l'article 99 de la Carta Magna de l'organisme.

13 països han votat a favor del text presentat per la Unió dels Emirats Àrabs, mentre que un ha votat en contra, els Estats Units, que té dret de veto per ser membre permanent del Consell, i el Regne Unit s'hi ha abstingut.

La resolució expressa "profunda preocupació per la catastròfica situació humanitària a la Franja de Gaza i el patiment de la població civil palestina" i demana que "les poblacions civils palestina i israeliana siguin protegides de conformitat amb el Dret Humanitari".

Per això "exigeix un alto el foc humanitari immediat; "reitera la seva petició que totes les parts compleixin les obligacions que els incumbeixen en virtut del Dret Internacional" i demana "l'alliberament immediat i incondicional de tots els ostatges, així com que es garanteixi l'accés humanitari" a tota la Franja.

L'ambaixador adjunt dels Estats Units davant Nacions Unides, Robert Wood, ha justificat després de la votació que no han recolzat la resolució "perquè es faci realitat un alto el foc insostenible que només sembrarà la llavor de les guerres següents".

"No podem entendre per què els actors que han presentat la resolució no han volgut incloure llenguatge condemnant l'horrible atemptat terrorista d'Hamás contra Israel, que ha causat la mort de més de 1.200 persones", i ha afegit que tampoc condemna la violència sexual duta a terme pel grup islamista, fet pel qual ha instat a investigar aquests fets delictius sexuals.

"La resolució tampoc demana un retorn de les pauses humanitàries per permetre l'augment de l'ajuda i l'alliberament d'ostatges. Aquesta fórmula ha funcionat", ha afegit.

"Aquest text tampoc va reconèixer que Israel té dret a defensar-se. Si algun dels nostres propis països fos atacat d'aquesta manera, tots esperaríem que aquest Consell reafirmés el nostre dret a protegir els nostres ciutadans", ha defensat.

ISRAEL

L'ambaixador d'Israel davant l'ONU, Gilad Erdan, ha celebrat que els Estats Units s'hagi mantingut al seu costat. "Una petita llum ha rebutjat molta foscor", i ha afegit que "un alto el foc només és possible amb el retorn a casa de tots els ostatges i la destrucció de Hamás".

"És xocant que quan Hamás està llançant coets contra Gush Dan des de llocs poblats en el sud de Gaza, l'ONU estigui ocupada amb un debat desconnectat (de la realitat) sobre una resolució que està en el costat equivocat i ni tan sols condemna Hamás", ha dit, segons el diari 'The Times of Israel'.

PALESTINA

El representant de l'Estat de Palestina davant l'ONU, Riad Mansur, ha afirmat que és "un punt d'inflexió en la Història". "És més que lamentable: és un desastre que el Consell de Seguretat novament no pogués estar a l'alçada d'aquest moment, complint amb les seves clares responsabilitats", ha subratllat.

Mansur ha dit que després de "dos mesos de massacres" dutes a terme per Israel "s'està donant més temps als criminals de guerra per seguir cometent els seus crims". "Els assassins no tenen cap respecte per la vida palestina, des del bressol fins a la sepultura", ha advertit.

"Aquest és un dia infaust per al Consell de Seguretat. Rebutgem aquest resultat i seguirem recorrent a totes les vies legítimes per detenir aquestes atrocitats", i ha afegit que "cada dia que passa preval la barbàrie".

GUTERRES

La votació es produeix després que el secretari general de Nacions Unides invoqués l'Article 99 de la Carta de l'ONU, alertant així el Consell de Seguretat de la situació humanitària al Pròxim Orient i instant l'òrgan a "pressionar per" evitar una catàstrofe humanitària.

El Ministeri de Sanitat de la Franja de Gaza, controlat pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás), té ja registrades gairebé 17.500 víctimes mortals com a conseqüència de l'ofensiva militar llançada fa dos mesos per les Forces de Defensa d'Israel (FDI) sobre l'enclavament palestí.