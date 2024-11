Vila afirma que s'incrementarà l'oferta del C2 de català i aposta per l'"autoaprenentatge"

Descarta el terme "emergència" per a la llengua i descriu una situació diversa, complexa i delicada

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha afirmat que el Govern treballa per incrementar l'oferta de cursos del C2 de català i ha apostat per l'"autoaprenentatge" en línia.

Ho ha dit en preguntar-li en una entrevista d'aquest dijous a TV3 recollida per Europa Press sobre la manca de places per al curs del C2 de català que es demana als docents que vulguin exercir a Catalunya, als quals ha instat a no esperar, textualment, i fer servir els "materials que són accessibles" a través d'internet.

"Cada vegada hi ha mes formació en línia", ha assegurat el conseller, que de totes maneres ha explicat que hi ha diversos cursos aborden aquest tipus de formació, com els del mateix Departament d'Educació, el Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) i les escoles oficials d'idiomes (EOI), amb els quals treballen per incrementar l'oferta.

SITUACIÓ "DELICADA"

Respecte a la situació del català, ha explicat que el Govern no ha adoptat el terme "emergència" per descriure-la i ha sostingut que segons el diagnòstic dut a terme per la Conselleria, hi ha una situació diversa, complexa i, en alguns casos, delicada.

"Diem que és delicada perquè hi ha algunes tendències que són negatives. També és veritat que hi ha tendències que són positives", ha exposat Vila, que afegeix que hi ha molts factors que afecten el català, com són l'economia, la demografia o la tecnologia.

També ha reclamat "incrementar substancialment la formació de llengua catalana per a les persones que s'incorporen" al sistema sanitari català, i ha plantejat que igual que Catalunya té un sistema de salut que funciona, cal aspirar a tenir una atenció de màxima qualitat, també pel que fa a la llengua.