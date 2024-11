Ustec·Stes assegura que més de 4.500 docents no tenen plaça per estudiar el C2 de català

BARCELONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicat educatiu Ustec·Stes ha assegurat que més de 4.500 docents no tenen plaça per estudiar el C2 de català i critica una "dràstica reducció" aquest any de places per als cursos d'aquest nivell que ofereix la Conselleria d'Educació de la Generalitat.

En un comunicat d'aquest dijous, ha afirmat que "només s'han habilitat" 1.500 places, la meitat que l'any passat i totes en modalitat virtual, i ha insistit al departament que dugui a terme mesures per garantir que el català, i l'aranès a la Vall d'Aran (Lleida), sigui una prioritat en l'àmbit educatiu.

"Tenint en compte que el curs passat es van presentar 6.000 sol·licituds i 3.000 persones no van obtenir plaça, com pot ser que aquest any només s'ofereixin 1.500 places?", i ha recordat que la Conselleria demana el C2 com a requisit per accedir a la funció pública docent.

El sindicat considera que cal garantir la formació curricular en sociolingüística per a l'alumnat i que s'impulsin campanyes de conscienciació lingüística per prendre "consciència de la importància de mantenir la llengua".

A més, creu que s'han d'oferir oportunitats de formació contínua per al personal dels centres educatius que vulguin incrementar el seu coneixement del català i lamenta que "aquestes opcions són gairebé inesxistents avui dia".