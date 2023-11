Verge assegura que el Govern acompanya les víctimes de masclisme "amb més recursos que mai"

"Necessitem que els homes feu un pas endavant, que accelereu la marxa", afirma

La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha assegurat a les víctimes de violència masclista que el Govern està al seu "costat amb més recursos que mai", i ha afegit que les ajudes s'han incrementat notablement durant els últims anys.

Així ho ha afirmat en l'acte institucional que ha tingut lloc a la plaça Sant Jaume de Barcelona aquest dissabte amb motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones, en una discurs que ha iniciat recordant les 14 dones que el 2023 han mort per violència masclista a Catalunya.

Ha explicat que el 2023 els serveis d'intervenció especialitzats han atès 12.300 persones per casos relacionats amb violència masclista i que el telèfon d'atenció especialitzada 900-900-120 ha atès unes 12.000 trucades pel mateix motiu a Catalunya.

Ha recordat que el Govern impulsa un Pla nacional de prevenció que inclou més de 200 accions i una dotació de 43 milions d'euros no només per "reparar les violències viscudes, sinó també per erradicar-les, eliminar-les".

AMB ELS RECURSOS "NO N'HI HA PROU" I DEMANA CONSCIÈNCIA

No obstant això, ha avisat que amb més recursos "no n'hi ha prou" i ha insistit en la necessitat de conscienciar tota la societat, perquè, per ella, la violència masclista no és una xacra o un error del sistema, sinó que és el sistema, ha dit.

"Forma part de la nostra societat, de la nostra cultura, de la nostra quotidianitat. I això vol dir que hem de canviar l'actitud, que hem de canviar les preguntes que ens fem", ha afegit, i ha dit que cal deixar de demanar valentia a les dones i demanar-la al conjunt de la societat, especialment als homes.

DEMANA ALS HOMES VALENTIA I FER "UN PAS ENDAVANT"

La consellera ha insistit que els homes han de ser "valents per assenyalar les actituds o comportaments intolerables" dels seus companys de feina, amics i familiars.

"Necessitem aquesta resposta urgent de tota la societat. I, especialment, necessitem que els homes feu un pas endavant, que accelereu la marxa. Comptem amb vosaltres i us estem esperant", ha remarcat.