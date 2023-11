Verge anuncia un nou servei d'intervenció presencial a víctimes de violència masclista

Assenyala la prevenció com a mesura principal per erradicar les violències masclistes



BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha anunciat que pròximament es posarà en funcionament un servei d'intervenció en crisi presencial "amb capacitat de fer atenció psicològica al domicili de la dona o en un espai que consideri segur".

Ho ha dit aquest dissabte en una entrevista en el canal 3/24, recollida per Europa Press, coincidint amb la celebració del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones.

Ha assenyalat la prevenció com a mesura principal per erradicar les violències masclistes: "Per erradicar-les cal apostar per la prevenció, prevenció i prevenció".

Segons ella, les violències masclistes "passen en tots i cadascun dels àmbits" de la societat, per la qual cosa ha apuntat que cada institució ha de tenir els seus propis protocols per combatre-les.

Ha explicat que el 82% de les trucades al telèfon d'atenció especialitzada 900-900-120 les fan les mateixes víctimes, i ha demanat a la població "assenyalar els comportaments que són intolerables".

"El nivell de violència política que patim les dones que estem al capdavant d'institucions, especialment si fem polítiques feministes, és bestial", ha lamentat.