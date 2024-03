Uns 5.000 estudiants es manifesten a Barcelona amb motiu del 8M

BARCELONA, 8 març (EUROPA PRESS) -

Uns 5.000 estudiants, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest divendres a Barcelona pel Dia Internacional de la Dona, convocats pel Sindicat d'Estudiants i Lliures i Combatives, en una marxa prèvia a la de la tarda.

Darrere d'una pancarta amb el lema 'Feminisme de base. Feminisme de classe', la manifestació ha recorregut el centre de Barcelona des de la plaça Universitat fins a la plaça Sant Jaume.

Els manifestants han corejat càntics com 'Et canses de sentir-ho, nosaltres de viure-ho', 'Sola, borratxa, vull arribar a casa', 'Tranquil·la germana, aquí hi ha la teva manada', 'Si no hi ha solució, hi haurà revolució', 'No són mortes, són assassinades' i 'Els carrers seran feministes'.

També han portat cartells que deien 'Contra el sistema patriarcal', 'It's a dress, not a yes' ('És un vestit, no un sí'), 'No és una floreta, és assetjament', i també en suport a Gaza.

La portaveu del Sindicat d'Estudiants (SE), Sofia Vázquez, ha demanat una assignatura a primària, ESO i batxillerat d'educació sexual inclusiva per "erradicar els nivells de masclisme en la societat".

Ha sol·licitat que aquesta assignatura "eduqui en el feminisme, en els drets LGTBI i que cap nen i nena se senti malament per ser qui és".

La portaveu del SE també ha tingut un record per la situació a Gaza, i ha acusat el Govern central de "posar-se de perfil".