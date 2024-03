Més de 200 persones es manifesten a Tarragona pel 8M

TARRAGONA, 8 març (EUROPA PRESS) -

Més de 200 persones, segons la policia local de Tarragona, s'han manifestat aquest divendres en una marxa unitària pel centre de Tarragona pel Dia Internacional de la Dona.

La manifestació ha anat de la plaça Imperial Tàrraco a la plaça de la Font, davant l'Ajuntament, amb la pancarta 'Fem de la ràbia, revolució'.

Les participants en la manifestació, convocada per la Plataforma Feminista del Camp, han portat pancartes com 'Les dones no som un botí de guerra' i 'Més protecció per a dones i nenes' i han corejat càntics com 'Sense les dones, no hi ha revolució'.