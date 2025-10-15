Unes 500 persones tallen la Gran Via de Barcelona a la plaça Universitat per la vaga per Palestina

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Unes 500 persones han tallat el trànsit aquest dimecres des de les 11 hores a la Gran Via de Barcelona a l'altura de la plaça Universitat de Barcelona per la vaga general per Palestina.
Es tracta del piquet central a la capital catalana de la vaga en suport al poble palestí després de l'acord de pau promogut pel president dels Estats Units, Donald Trump, i els manifestants han cridat consignes com 'Free Palestina', 'Les terres robades seran recuperades' i 'No és una guerra, és un genocidi'.
El piquet s'ha produït una hora abans de la manifestació d'estudiants, convocada a la mateixa plaça Universitat, prèvia a la manifestació unitària a les 18 hores.