Les carreteres catalanes tallades per la vaga per Palestina es recuperen de manera progressiva

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha informat que tots els talls registrats aquest dimecres al matí arran de la vaga per Palestina ja "s'han aixecat", però ha advertit que la normalitat a les carreteres es recuperarà de manera progressiva.
En unes declaracions als mitjans des del Centre d'Informació Viària de Catalunya (Civicat), Lamiel ha explicat que les principals afectacions s'han produït a la C-25 i a la C-17 a Vic (Barcelona), tant en sentit Lleida com Girona, a més de la C-25 a l'altura de Manresa (Barcelona), i a la ronda Litoral (B-10) d'entrada a la capital catalana.
Concretament, el tall a la ronda ha congestionat tota la B-10 i l'A-2 fins a l'altura de Sant Andreu de la Barca, a més de l'A-3 fins passat el Papiol (Barcelona), una situació que ha generat "retencions molt considerables" i ha arribat a obligar els Mossos d'Esquadra a obrir un desviament a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) cap a la B-23.