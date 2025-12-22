El segon cinquè premi (60649) reparteix dues sèries a Montgat i Viladecans (Barcelona)

MADRID 22 des. (EUROPA PRESS) -
El número 60649, ha estat premiat amb el segon dels vuit cinquens premis del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal i dotat amb 60.000 euros la sèrie, ha repartit dues sèries a Montgat i Viladecans (Barcelona)
El número, que s'ha cantat a les 10.40 hores en el tercer filferro de la quarta taula, ha venut una sèrie a l'Administració 1 de Montgat i una altra a la 5 de Viladecans.
Els premis de la rifa de Nadal 2025 es començaran a abonar des del 22 de desembre a la tarda, quan acabin tant la verificació dels números com els processos informàtics, com és habitual, i fins al 23 de març del 2026.