El primer cinquè premi (23112) reparteix 3 sèries a Barcelona, Porqueres i Sort

BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
El número 23112, premiat amb un dels vuit cinquens premis del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal i dotat amb 60.000 euros la sèrie, ha repartit tres sèries a Barcelona, Porqueres (Girona) i Sort (Lleida).
El número, cantat a les 10.34 hores en el primer filferro de la 4a taula, ha repartit una sèrie a l'administració 270 de Barcelona, una altra a la 1 de Porqueres i una altra a la 1 de Sort.
Els premis de la rifa de Nadal 2025 es començaran a abonar des del 22 de desembre a la tarda, quan acabin tant la verificació dels números com els processos informàtics, com és habitual, i fins al 23 de març del 2026.