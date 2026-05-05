Sanitat descarta que el creuer amb hantavirus arribi a les Canàries si s'evacuen els simptomàtics i no hi ha més casos

ALEXEY_SEAFARER/ ISTOCK - Arxiu
MADRID 5 maig (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Sanitat assenyala que, en cas que s'evacuïn els simptomàtics i els contactes d'alt risc del creuer de luxe amb hantavirus mentre fa parada a Cap Verd, "no hi hauria cap motiu clínic per fer" escala a les illes Canàries llevat que "apareguin nous casos simptomàtics durant el trajecte entre Cap Verd i les Canàries".
En aquest cas, continuen fonts de Sanitat, "pel principi de prestació de socors, estaria justificada l'atenció". No obstant això, recorden que els epidemiòlegs de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) han fet una avaluació aquesta tarda per valorar quines accions emprendre.
Així, esperen donar més informació al llarg de la tarda i recorden que estan en contacte "amb l'OMS, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC), la Comissió Europea i la resta de països implicats per seguir la situació i acordar possibles mesures.
El Ministeri de Sanitat, juntament amb els diferents agents internacionals implicats i en contacte amb el Govern de les Canàries, "avaluarà la situació contínuament i ajudarà en tot allò que calgui, considerant en tot moment els riscos i beneficis de les diferents actuacions".
Sanitat recorda que l'abordatge d'aquestes situacions forma part de la tasca diària dels òrgans de salut pública dels diferents països.