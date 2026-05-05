Fernando Simón afirma que el creuer amb hantavirus no suposa "un risc alt"

Assegura que no es pot tenir els creueristes 45 dies tancats al vaixell
BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -
El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (Ccaes), Fernando Simón, ha afirmat que el creuer amb hantavirus "no és un risc alt" i que es posaran les mesures necessàries per-ne controlar els riscos.
Ho ha dit en unes declaracions a la premsa aquest dimarts abans d'intervenir en una jornada de salut global i desigualtat social a la Universitat de Barcelona (UB), i ha cridat a "ser raonables amb els riscos".
"El que no podem és tenir 45 dies tancades aquestes persones al vaixell. Hem de ser raonables amb els riscos. No és un risc alt. Es posaran totes les mesures necessàries per controlar-ne les riscos", ha expressat.
Ha recordat que l'hantavirus es transmet d'una manera molt concreta, per contacte amb secrecions de rosegadors infectats, i assenyala que la transmissió de persona a persona és molt rara.
LA TRANSMISSIÓ "ÉS DIFÍCIL"
"La transmissió de persona a persona es coneix, pot passar, però no és gaire freqüent i és difícil", ha apuntat.
En aquest sentit, no creu que l'hantavirus sigui un risc per a Espanya "en absolut", i insisteix que si el vaixell no té casos, perquè han estat evacuats o seran evacuats, no caldria preocupar-se.
Preguntat per si cal amoïnar-se si el vaixell recala a les Canàries, afirma que hi pot haver algun risc menor; crida a estar atents a l'hora d'implementar les mesures de control adequades i insisteix que no considera que la població hagi de tenir ara mateix una preocupació: "Ara mateix no crec que aquesta situació es pugui donar".