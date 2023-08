Rubiales no dimiteix com a president de la RFEF

MADRID, 25 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, ha assegurat aquest divendres que "s'està executant un assassinat social" davant la seva persona, ja que se li està "tractant de matar", al mateix temps que va explicar que el petó a la jugadora Jenni Hermoso va ser "espontani, mutu i consentit".

"Encara que s'estigui venent una altra cosa, no hi ha desig i no hi ha posició de domini (en el petó). Encara que s'estigui venent una altra cosa en molts dels mitjans, tant els que estan dominats o venent pleitesia al senyor Tebas, com aquells que estan rendint homenatge al fals feminisme, que és una gran xacra en aquest país. Va ser un petó espontani, mutu, eufòric i consentit, que aquesta és la clau, aquesta és la clau de totes les crítiques", va explicar Rubiales durant l'Assemblea General Extraordinària de la RFEF.

El mandatari ha defensat que té "una gran relació amb totes les jugadores" i "tots els membres de l'expedició" espanyola en el Mundial, amb els quals va formar "una família durant més d'un mes". "Vam tenir moments afectuosíssims en aquesta concentració", va agregar.

"Jenni va dir que era una anècdota i demés. De l'anècdota, del no passa res, comencen totes aquestes pressions, es passa al silenci de la jugadora i després a un comunicat que la veritat jo no acabo d'entendre. Aquí no s'està tractant de fer justícia, això és fals, s'està executant un assassinat social a mi, se m'està tractant de matar", va denunciar Rubiales.