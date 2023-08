El CSD eleva al Tribunal Administratiu de l'Esport una "petició raonada" contra Rubiales

Possible vulneració dels articles 76.1.a de la Llei de l'Esport i 14.h del Reial decret 1591/1992, totes dues infraccions molt greus

MADRID, 26 ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell Superior d'Esports (CSD) va formular aquest divendres una "petició raonada" al Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) a causa d'"una possible vulneració" dels articles 76.1.a de la Llei de l'Esport i 14.h del Reial decret 1591/1992 per part del president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales.

Totes dues infraccions són considerades "molt greus", la qual cosa possibilita l'adopció d'una mesura de suspensió cautelar i provisional de Rubiales com a president de l'RFEF arran del seu comportament durant la final del Mundial femení, descrit com a "inacceptable" pel CSD en la nota de premsa on ha confirmat aquest dissabte la seva petició al TAD.

"L'article 76.1.a de la Llei de l'Esport fa referència als abusos d'autoritat i l'article 14.h del Reial decret 1591/1992 als actes notoris i públics que atemptin a la dignitat o decòrum esportius", ha precisat aquesta nota de premsa.

"Atenent a totes dues infraccions, considerades molt greus, el Consell Superior d'Esports ha elevat al Tribunal Administratiu de l'Esport una petició raonada contra el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol", ha recalcat finalment la nota.