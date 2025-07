Reprenen la recerca de 2 persones possiblement arrossegades pel riu Foix a Cubelles (Barcelona)

BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han reprès a les 8 d'aquest diumenge la recerca de dues persones desaparegudes que possiblement van ser arrossegades pel riu Foix a Cubelles (Barcelona) dissabte durant les pluges, informen via X.

L'avís no va entrar pel telèfon d'emergències 112, sinó que un testimoni va alertar directament al dispositiu de Bombers que hi havia en el lloc pel temporal, i on el riu va créixer per la pluja.

Els van buscar fins la matinada revisant la riera des de l'últim punt en què se'ls va veure.