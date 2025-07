L'alcaldessa de Cubelles (Barcelona) afirma que no li consten denúncies ni avisos de desapareguts

"Hi ha testimonis que es va veure com un adult i un menor estaven mirant la passarel·la de fusta i van caure"

L'alcaldessa de Cubelles (Barcelona), Rosa Fonoll, ha afirmat que no li consten denúncies ni avisos de desapareguts, en al·lusió a les dues persones a les quals es continua buscant aquest diumenge perquè hi ha testimonis de dues persones arrossegades pel riu Foix dissabte.

Preguntada pels periodistes sobre si pot ser una falsa alarma, ha respost: "Podria ser si no hi ha denúncia, si ningú busca ningú i no hem rebut cap trucada ni res".

"A mitjans de la tarda (de dissabte) ens assabentem de la possible desaparició de dues persones, i estem en això, a veure, pensant en la seva veracitat", ha explicat a la premsa.

I en unes declaracions a TVE recollides per Europa Press ha dit que "hi ha testimonis que es va veure com un adult i un menor estaven mirant la passarel·la de fusta i van caure a l'aigua. Aquestes persones estan seguríssimes que va ser així".

ON ELS BUSQUEN

En unes declaracions als periodistes, el cap de l'operatiu i sotsinspector de Bombers de la Generalitat, Ricard Costa, ha declarat que "la hipòtesi és que els va arrossegar el corrent en direcció del riu": el testimoni els va veure a uns 177 metres de la línia de costa, al marge nord del Foix.

Amb el criteri dels tècnics, la recerca se centra des de 200 metres més amunt de l'últim lloc on se'ls va veure fins a la zona de la desembocadura; a més, es treballa en altres zones de terra i del mar.