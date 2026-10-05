Actualitzat 05/10/2026 11:28

Protecció Civil envia el tercer ES-Alert del dia a 7 comarques catalanes per pluges torrencials

Archivo - Una persona caminant amb un paraigua
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

Protecció Civil ha enviat aquest dilluns a les 10.00 hores el tercer ES-Alert del dia a 7 comarques catalanes per les pluges torrencials d'aquest dilluns.

Concretament, les comarques són l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Maresme i la Selva, ha informat Protecció Civil en un missatge a X recollit per Europa Press.

L'alerta està activa fins a les 14.00 hores i ha demanat evitar desplaçaments, no acostar-se a rius ni baixar a soterranis.

D'altra banda, l'ordre de confinament al Vallès Oriental continua activa des de les 09.32 hores.

Finalment, en cas d'emergència, Protecció Civil recomana contactar amb el 112.

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