Ceuta es desperta sense cessar el flux de persones des del Marroc i amb milers de joves passejant pels carrers

CEUTA 31 jul. (EUROPA PRESS) -
La ciutat autònoma de Ceuta s'ha despertat aquest divendres amb nombroses persones que continuaven entrant des del Marroc a primera hora del matí després d'una matinada en la qual l'afluència per la zona fronterera no ha cessat, segons ha pogut comprovar Europa Press.
Milers d'immigrants han accedit des de dijous a Ceuta nedant i també a peu vorejant l'espigó que separa el Marroc de la ciutat autònoma. Fonts policials precisen que són més de 20.000 les persones que haurien entrat a Espanya.
L'exèrcit ha col·locat els tancs a la porta d'accés a Ceuta des de l'espigó per impedir que es dispersin i redirigir els immigrants cap al polígon d'El Tarajal, una zona plena de naus.
El flux d'entrades no s'ha aturat aquest divendres a primera hora, però a la nit també han estat molts els immigrants que han anat a El Tarajal per tornar al Marroc pel seu propi peu.