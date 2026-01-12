El Port de Tarragona recupera la normalitat després del bloqueig dels pagesos

TARRAGONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
Els accessos al Port de Tarragona han recuperat la normalitat aquest dilluns després que els pagesos catalans hagin reobert el pas de vehicles per l'AP-7, el principal punt d'entrada i sortida al recinte portuari, ha informat la infraestructura en un comunicat.
El president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago J. Castellà, ha valorat positivament que les accions de les organitzacions d'agricultors s'hagin desenvolupat sense incidents, a més de la decisió d'aixecar els bloquejos "perquè el funcionament de la cadena logística torni a la normalitat".
Castellà, no obstant això, ha expressat preocupació per les afectacions econòmiques que aquestes accions generen en les empreses que operen al Port de Tarragona i en totes les persones i empreses que treballen en algun punt de la cadena de subministrament.
Els tractors i altres vehicles que han participat en les protestes derivades de l'acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur s'estan organitzant per tornar a les seves comarques d'origen acompanyats pels Mossos d'Esquadra, ha precisat el Port de Tarragona.
La fi del bloqueig arriba després de la reunió diumenge a la tarda a Bàscara (Girona) entre el sector i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i prèviament a la reunió que se celebrarà aquest mateix dilluns entre els pagesos i el president de la Generalitat, Salvador Illa.