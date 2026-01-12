Revolta Pagesa diu que ha desbloquejat el Port de Tarragona com un "gest de bona voluntat"

TARRAGONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
Revolta Pagesa ha assegurat que ha aixecat el bloqueig als accessos al Port de Tarragona com un "gest de bona voluntat" després de confirmar-se que es reuniran amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dilluns a la tarda.
En un missatge, l'organització ha assenyalat que en cas que Illa "no es comprometi de manera clara i ferma amb el sector agrari" mantindran la resta de talls i en convocaran de nous.
"Confiem que el president mostri una clara determinació, que expressi un suport inequívoc al sector agrari i que ratifiqui i garanteixi les ofertes del Govern" traslladades pel conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha afegit.
Han recordat que diumenge Ordeig va presentar una bateria de mesures que tenen l'objectiu de donar suport a les reivindicacions del sector.
Malgrat valorar-les positivament, les assemblees han reclamat que Illa "es posi al costat del sector agrari i assumeixi un compromís directe amb l'agricultura catalana".