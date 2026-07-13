Parlon diu que els indicis apunten que el foc a Aiguamúrcia ha estat provocat

TARRAGONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha afirmat aquest dilluns que els "primers indicis" amb els quals treballen els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals sobre les causes de l'incendi a Aigumúrcia (Tarragona) que ha revifat aquest diumenge és que ha estat provocat.
No ha descartat que els dos altres focs anteriors, que es van estabilitzar i controlar entre divendres i dissabte, també hagin estat provocats, ha dit en una atenció davant els mitjans al centre de comandament a Sant Jaume dels Domenys (Tarragona).
Ha afirmat que el 90% dels veïns dels 4 nuclis de població obligats a evacuar-se per l'incendi d'Aiguamúrcia ja han sortit de casa, d'un total d'entre 300 i 400 veïns, i dels quals 50 han estat acollits al casal de Vila-rodona (Tarragona).
Ha apuntat que la resta de veïns han estat acollits a cases d'altres familiars o coneguts i que també han evacuat un total de 33 gats i gossos: "Tothom està molt tranquil i ha col·laborat, no consta cap persona ferida".
Ha assenyalat que, d'altra banda, es farà una vigilància específica als habitatges dels desallotjats per evitar que hi hagi robatoris.
FOC AMB "MOLTA FORÇA"
Ha explicat que l'incendi, que va revifar diumenge a la tarda després d'estabilitzar-se i controlar-se entre divendres i dissabte, ha cremat "amb molta força" i que el dispositiu dels cossos d'emergència compta amb 66 operatius i més de 270 bombers d'una àrea d'unes 170 hectàrees.
Ha expressat que els Bombers són "positius" sobre l'estabilització i el control del foc, fet que es podria donar aquest dilluns al vespre, per la qual cosa els veïns desallotjats podrien tornar aquest mateix dilluns a casa seva.
Parlon ha agraït als veïns, als cossos de seguretat i als alcaldes dels municipis afectats la seva col·laboració.