Ordeig lamenta que hi hagi ajuntaments sense plans contra incendis: "No pot ser"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha lamentat aquest dilluns que hi hagi ajuntaments sense plans contra incendis i ha demanat no ser "exquisits" en la tasca de gestió de l'entorn forestal d'una explotació agrària.
Ordeig ha assegurat que la prioritat "inajornable" del Govern és protegir les persones, per la qual cosa ha insistit que tots els consistoris tinguin un pla contra incendis, a més d'implementar franges de seguretat, recollides a escala pressupostària en els comptes del 2026, ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
El conseller ha assenyalat que hi ha una partida de 73 milions d'euros (que supera en més del 50% la partida anterior segons ell) destinats a la creació de franges de seguretat, uns 15 milions anuals durant 5 anys.
També ha recordat la mesura dels 14 grans eixos de confinament per evitar l'encadenament dels focs, sobre els quals ja s'hi treballa en 3 per un valor d'"uns 4 milions d'euros", i que íntegrament s'hauran de desplegar en els pròxims 8 anys.
Ha demanat més eines i facilitats als qui exploten i treballen el bosc: "Que la gent que viu i treballa al territori pugui fer la seva feina i de vegades no ens hem de posar tan exquisits en aquesta tasca de gestió de l'entorn d'una explotació agrària".
FUTUR FORESTAL I PPA
Ordeig ha augurat que el futur dels boscos a Catalunya passa per gestionar i explotar l'economia del bosc i que sigui rendible, bé sigui amb activitats de construcció de fusta, bioproductes o la silvicultura.
Sobre la situació de la pesta porcina africana (PPA) a Collserola (Barcelona), el conseller ha assenyalat que la meitat de les zones tancades ja estan "netes" de senglars, tot i que no ha manifestat quan s'estarà sense restriccions i es podrà reobrir completament.
Ha afirmat que, segons les últimes dades que té, unes 25 persones han estat multades per saltar-se les restriccions.