Parlon descarta aixecar ara com ara el confinament per l'incendi de Sentmenat (Barcelona)

Els Bombers treballen en el flanc dret, que ha provocat 2 focus secundaris
SENTMENAT (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS)
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha descartat aixecar ara com ara el confinament que afecta diverses urbanitzacions prop de l'incendi de Sentmenat (Barcelona), que continua actiu, i en el qual treballen 88 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris dels Bombers de la Generalitat.
Serà previsiblement aquest dimarts a la tarda quan, en funció de l'avanç de l'incendi, s'avaluarà si aixecar aquesta restricció, ha explicat la consellera al centre de comandament de l'incendi, acompanyada pel cap dels Bombers, David Borrell, on també ha demanat a la ciutadania "tranquil·litat" i respectar el confinament.
Els efectius afronten "hores complicades" per les altes temperatures i el reg d'incendi forestal, condicions que han afavorit alguns focus secundaris que els Bombers han aconseguit controlar.
ATENCIÓ SOBRE EL FLANC DRET
Borrell ha explicat que l'objectiu dels Bombers és tancar el flanc dret, que en cas d'obrir-se podria generar una situació greu com en l'incendi de Sant Llorenç Savall (Barcelona) el 2003: "És l'escenari que volem evitar".
Quant al flanc esquerre, el cap del cos també ha expressat preocupació perquè es troba a prop d'edificacions, per la qual cosa l'estratègia dels efectius és tenir "ben protegida" la gent.
L'entrada del vent de marinada a la tarda i les altes temperatures poden suposar l'obertura del flanc dret, que encara manté activitat en el primer i segon terç.
10 BOMBERS AMB COP DE CALOR
Parlon ha explicat que 10 bombers han estat atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per cops de calor, si bé alguns han pogut seguir durant l'operatiu i d'altres han estat rellevats.
Finalment, la consellera ha expressat preocupació per la simultaneïtat d'incendis però ha assegurat que els Bombers estan preparats per afrontar la situació en tenir actiu el màxim nivell de comandament sota la direcció del cos.