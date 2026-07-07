Illa es reuneix amb els Bombers, els Agents Rurals i gestors forestals pels incendis

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dimarts una reunió de seguiment dels incendis forestals actius a Catalunya amb representants dels Bombers de la Generalitat, dels Agents Rurals i de gestió forestal.
Ha estat al Palau de la Generalitat, abans de la reunió del Consell Executiu, i també hi han participat els consellers de Presidència, Albert Dalmau; Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon; Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque; i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.
A Catalunya hi ha actius 4 grans incendis: el de la Bisbal d'Empordà (Girona), ja estabilitzat i que crema des de divendres; i els 3 declarats dilluns a Sentmenat (Barcelona), no estabilitzat encara; a Carme (Barcelona), ja estabilitzat; i a Artesa de Segre (Lleida), ja controlat.