Niubó insisteix que l'error en les proves Pisa és tècnic i que es depuraran responsabilitats "a fons"

BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmat aquest dilluns que l'error en les proves Pisa 2025 ha estat eminentment tècnic per l'aplicació incorrecta de la taxa d'exempció, ha dit que n'estan investigant les causes i ha assegurat que "si hi ha responsabilitats, es depuraran a fons".
Ho ha dit aquest dilluns durant la seva compareixença en la Comissió d'Educació i FP del Parlament, al costat del secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, en la qual Niubó ha recordat que l'OCDE fixa com a condició per a les proves Pisa que l'alumnat exempt no superi el 5% de la mostra, quan a Catalunya ha estat del 23%.
Ha defensat el compromís del departament d'actuar amb transparència, i ha assegurat que informarà de les conclusions que se'n derivin i de les responsabilitats que puguin correspondre.
Ha assenyalat que hi ha hagut 591 alumnes exempts d'un total de 2.545, i que ha estat el 2026 quan l'OCDE ha determinat que l'elevada taxa d'exempció de Catalunya fa que la mostra "no pugui ser representativa", per la qual cosa els resultats no es podran comparar amb altres països ni amb la sèrie històrica catalana.
"S'ACTUARÀ EN CONSEQÜÈNCIA"
La titular d'Educació ha apuntat que es tracta d'un problema de representativitat estadística de la mostra: "Quan disposem de la informació pertinent, es traslladarà i es determinarà l'error i se'n derivarà la responsabilitat".
"Poden estar segurs que s'actuarà en conseqüència. I, per tant, poden tenir la certesa que si hi ha responsabilitats, es depuraran a fons, com hem fet, de fet, en altres ocasions", ha afegit.
PROVES DE FINAL D'ETAPA
Niubó ha destacat que el percentatge d'exempció que registren les proves Pisa, el 23,2% "és semblant" al percentatge d'alumnes que no van participar en les proves catalanes de final d'etapa de 4t d'ESO el curs passat, que es van aplicar en el mateix interval de temps.
"Les proves catalanes es van administrar els dies 10 i 11 d'abril del 2025, enmig del període d'aplicació de les Pisa, que va ser del 31 de març al 16 de maig. Això vol dir que els mateixos 51 centres educatius que van ser mostrats en el programa Pisa també van haver d'aplicar, en molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, la del programa Pisa i les proves de final d'etapa de 4t d'ESO, que recordin que eren censals", ha dit.
Això, segons Niubó, permet plantejar que "es podria haver generat confusió als centres sobre els criteris que s'havien de fer servir".
Ha explicat que no es pot revertir la incidència però que es pot treballar perquè no es repeteixi i recorda que s'ha aprovat constituir la Comissió de Coordinació de Proves i Estudis d'Avaluació, un òrgan tècnic i "permanent que ordenarà i controlarà l'aplicació de totes les proves del sistema".
"TRANSICIÓ" CAP A L'AGÈNCIA D'AVALUACIÓ
L'aplicació de les proves es va produir en un període de transició del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu a l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació: "Aquesta transició en cap cas pot servir d'excusa" però creu que cal tenir-ho en compte en el context per determinar què va fallar.
"Aquest incident no desacredita l'aposta del departament per l'avaluació, al contrari, demostra fins a quin punt s'havia de reforçar i s'ha de continuar reforçant el model d'avaluació educativa sistèmica i, en general, els controls de qualitat tècnica", reitera.
A més a més, Niubó defensa que la reactivació de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva respon a la necessitat de disposar d'un organisme "amb la solvència i la capacitat tècnica que Catalunya necessita".
De cara a la pròxima edició del programa Pisa, la del 2029, la consellera considera que aquests mecanismes d'avaluació i control "hauran d'estar plenament desplegats"
ADJUDICACIONS
Niubó ha assenyalat que, per segon any consecutiu, compareix al Parlament per donar explicacions sobre un error en l'execució d'algun procés: l'any passat per les adjudicacions de les places d'estiu i ara per les proves Pisa 2025.
Ha assenyalat que el 88% dels professors han obtingut la plaça sol·licitada en primera opció i que s'ha reduït "de manera molt significativa el nombre de persones adjudicades més enllà de la cinquena comarca", indicatiu que fa servir el departament pel que fa als docents que s'han de desplaçar més enllà del seu lloc de residència.
En aquest sentit, en el curs 2024-25 eren 3.200 els professors en aquesta situació, en el curs 2025-26 la xifra es va reduir a 300, i de cara al curs vinen seran 107, i Niubó afirma que el fet que les adjudicacions d'estiu hagin funcionat amb normalitat "no és casual, és el resultat d'haver analitzat un procés, haver reconegut un problema i haver-ne prioritzat la reforma".