L'oposició demana la dimissió de Niubó després de l'error en les proves Pisa 2025

BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -
Els grups de l'oposició al Govern del Parlament han demanat a la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, que dimiteixi per l'error en la mostra de les proves Pisa 2025, que tenia un índex d'alumnes exempts superior al màxim recomanat per l'OCDE.
Així ho han dit Junts, el PP, Vox, la CUP i AC durant la Comissió d'Educació i FP del Parlament aquest dilluns, després de la compareixença de la consellera, qui ha afirmat que l'error en les proves Pisa 2025 ha estat eminentment tècnic per l'aplicació incorrecta de la taxa d'exempció, ha dit que n'estan investigant les causes i ha assegurat que "si hi ha responsabilitats, es depuraran a fons".
Durant la seva intervenció, la diputada de Junts al Parlament Anna Erra ha indicat que des del març el departament estava al cas d'aquest error i que no es va fer públic fins divendres passat; ha preguntat a la consellera "per què es va amagar", i ha considerat que Niubó no està capacitada per liderar la Conselleria i l'insta a dimitir.
Per part del PP, Cristian Escribano ha criticat que "s'ha de tenir barra per fer servir els docents com a escut humà per tapar les vergonyes"; ha insistit que el departament n'estava assabentat des del març i ho va amagar; i ha assenyalat que Niubó ha de dimitir, i que també se n'ha de responsabilitzar el conseller de Presidència, Albert Dalmau, qui va exercir com a conseller durant la seva baixa.
ACUSEN EL DEPARTAMENT D'OCULTAR INFORMACIÓ
Manuel Jesús Acosta (Vox) ha remarcat que la consellera hauria d'haver presentat aquest dilluns, per iniciativa pròpia, la dimissió, i l'ha acusat de no actuar amb diligència i ocultar-ho; i s'ha preguntat si aquest error "no es tracta d'una estratègia del departament per evitar que surtin a la llum uns resultats de comprensió lectora, ciències i matemàtiques que s'albiren dolents o molt dolents".
La cupaire Maria Pilar Castillejo ha criticat que es va amagar la informació, ha insistit que la Generalitat era la responsable de garantir l'aplicació de la prova a Catalunya i ha recordat que els anticapitalistes ja han demanat la seva dimissió en altres ocasions perquè "porta arrossegant els problemes de la comunitat educativa sense donar una solució".
Per part d'AC, Rosa Maria Soberana ha considerat que excloure el 23% de la mostra Pisa no és cap error tècnic, és una decisió que deixa fora de l'examen 1 de cada 4 alumnes; que, per aquest error, Catalunya es quedarà 6 anys sense saber si millora o empitjora els resultats; i ha dit: "Quan un govern ha perdut la confiança en un àmbit tan important com l'educació, el que correspon és dimitir".
RESPONSABILITAT POLÍTICA
D'altra banda, la republicana Irene Aragonès ha assegurat que no acceptaran que la responsabilitat recaigui sobre les direccions, ha preguntat qui assumirà la responsabilitat política, i ha criticat que és el fracàs de la transparència, amb 4 mesos de silenci: "Al març el Ministeri els comunica que hi ha una incidència prou greu com per posar en dubte la validesa de la mostra catalana. És un avís formal".
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha considerat que 4 mesos des de l'avís haurien de ser suficients per saber què ha fallat; que el departament ha d'explicar quin paper va tenir Inspecció Educativa en la prova, a més de l'empresa avaluadora i els organismes de control; i que cal "aportar dades i assumir responsabilitats".
Finalment, del PSC, Gisela Navarro ha respost als grups que si es volgués amagar alguna cosa no estaria la consellera aquest dilluns compareixent en comissió; ha insistit que Niubó té el suport del partit; i ha remarcat que el Govern, després de detectar la incidència, ha treballat perquè no es torni a repetir: "Això no és escapar de les responsabilitats, això és assumir-les".