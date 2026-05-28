Niubó avança que la proposta d'aquest dijous serà la "definitiva" i tindrà millores salarials

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmat que la proposta que el Departament farà aquest dijous a la tarda als sindicats en la taula sectorial serà la "definitiva" i que inclourà més recursos a l'aula i en l'àmbit salarial per incorporar els sindicats no signataris a l'acord assolit al març amb CCOO Educació i la UGT.
Ho ha avançat aquest dijous en la comissió d'Educació i FP del Parlament, després que dimecres els sindicats Ustec·Stes, Aspepc·Sps i CGT Ensenyament li demanessin una proposta per escrit sobre els recursos per a la inclusiva, a banda de continuar millorant en matèria salarial.
"La d'aquesta tarda serà la proposta definitiva, per encarar la millora educativa. Serà una proposta mes completa que la d'ahir, tant en l'ampliació de recursos a l'aula com en l'àmbit salarial, per incorporar més sindicats a l'acord", ha dit.
Niubó ha valorat el diàleg en les taules sectorials de les darreres setmanes i, sobre la de dimecres, destaca que tot i que no es va arribar a un acord finalment, hi havia "predisposició de les parts".
Aquest dijous a partir de les 15 hores hi haurà una nova reunió de la taula (la setena ja), per continuar avançant en la negociació de millores laborals, el mateix dia en què hi ha vaga educativa territorializada al Maresme, el Vallès Occidental i l'Oriental (Barcelona), en el marc de la tercera setmana de mobilitzacions.
ACORD ASSOLIT AL MARÇ
Ha reiterat que l'acord assolit al març amb CCOO Educació i la UGT és "molt potent, sense precedents", i que compta amb mesures i millores a nivell laboral, per als docents i el personal educatiu, amb un increment del 30% del complement específic, després que estigués congelat durant 25 anys.
També defensa la reducció de ràtios i l'increment del personal de suport que preveu l'acord, i insisteix que el Govern "ha fet un esforç gran" per ampliar les organitzacions sindicals signants de l'acord.
Assegura que el Govern "en cap cas s'aixecarà de la taula" de negociació i que ha mostrat la seva mà estesa, incrementant la despesa en educació d'aquest pressupost en gairebé un 25%, diu, respecte als darrers comptes.