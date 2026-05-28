Comença la setena taula sectorial d'Educació amb els sindicats per abordar les millores laborals

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
La taula sectorial entre la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat i els sindicats ha començat aquest dijous cap a les 15.20 hores, en la que ja és la setena trobada per abordar les millores laborals que exigeixen els docents, el mateix dia en el qual hi ha vaga educativa territorialitzada al Maresme, el Vallès Occidental i l'Oriental.
En unes declaracions als periodistes abans de la reunió, la portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha fet referència a les declaracions de la consellera d'Educació, Esther Niubó, que la proposta d'aquest dijous és la definitiva, sobre les quals ella es pregunta "a què" han vingut aleshores a la trobada, i insisteix que no es mouran de la taula fins que no hagin negociat la proposta.
El secretari general d'Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, ha dit que no accepten ofertes que es qualifiquin de definitives, sense haver-les debatut, i reitera que per Professors de Secundària "el que s'ha de lluitar ara és el tema retributiu".
Laura Gené, de la CGT Ensenyament, ha dit que "en cap moment" se'ls ha dit que la proposta sigui definitiva i espera veure què presenta el Departament, però que si la proposta és definitiva, la CGT la posarà en consulta de les plantilles de la pública.
La delegada de La Intersindical Educació, Laia Fonts, lamenta "la política d'ultimàtum" que diu que ha fet la consellera amb aquestes declaracions, i demana que no es produeixin més retards ni més desgast dels docents.
Dani Marcos, de COS, afirma que els docents, el PAS i el PAE sí que volen negociar amb la Conselleria, i que si en la taula d'aquest dijous el Departament els presenta una proposta definitiva que no satisfà el col·lectiu "s'incementará el conflicte".