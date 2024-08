Mossos preveia detenir al recinte del Parlament a Puigdemont, que va utilitzar barret per fugir

La policia catalana, que va fer servir drons, citarà a Turull per saber quina informació té



BARCELONA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra preveien detenir aquest dijous al recinte del Parlament a Carles Puigdemont, qui es va amagar entre "una massa de persones que van configurar un mur" vestit amb barret de palla junt amb el secretari general de Junts, Jordi Turull.

"Van ser a una carpa en la qual es van posar un barret, es van pujar a un vehicle i van marxar del lloc", segons ha explicat el comissari cap de Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, en una roda de premsa aquest divendres, en la qual han comparegut el conseller Joan Ignasi Elena i el director general de la Policia, Pere Ferrer.

Sallent, ha ressaltat que el dispositiu del dijous perseguia diversos objectius i que el principal, que era el de garantir la celebració del ple en el qual estava previst que s'investís a Salvador Illa (PSC) com a president de la Generalitat, es va complir.

En aquest sentit, havien previst que un grup de manifestants "intentés violentar els accessos de la pròpia Ciutadella i del Parlament de Catalunya" que, en les seves paraules, van actuar amb pressió i violència sobre els agents, que es van veure obligats a actuar amb gas pebre per garantir que el ple es desenvolupés amb normalitat.

EXPLICACIONS A LLARENA

El segon objectiu, ha reconegut, era la detenció de Puigdemont, que té una ordre de detenció vigent del Tribunal Suprem, un fet que no es va complir i sobre el qual donaran les explicacions pertinents al magistrat Pablo Llarena, que aquest divendres ha sol·licitat al Ministeri d'Interior i a la cúpula del cos català un informe sobre els detalls del dispositiu.

El comissari en cap ha reconegut, en les seves paraules, que no van veure venir l'actuació de l'expresident de la Generalitat, que després de menys de 4 minuts de discurs, va abandonar l'escenari ràpidament acompanyat pel seu advocat, Gonzalo Boye, i per Jordi Turull.

En aquest moment, ha afegit, els efectius de la Comissaria General d'Informació van intentar aproximar-se a ell, "impedint aquest objectiu una massa de persones que van configurar un mur".

ES VA COL·LOCAR UN BARRET

Els fets, han expressat, van succeir amb gran rapidesa i, després d'accedir a una carpa, Puigdemont i Turull van sortir vestits amb un barret, un element per discriminar als qui podien estar al backstage i els qui no, i que ells van fer servir per passar desapercebuts.

Després, van marxar en un vehicle que van perdre al carrer Circumval·lació de Barcelona després d'una breu persecució: el dispositiu comptava amb drons tot i que, en les seves paraules, col·locats amb millor o pitjor encert.

El cotxe va escapolir-se quan estaven a pocs metres d'ell, per culpa d'un canvi en un semàfor, ha explicat Sallent, la qual cosa va motivar l'activació del 'dispositiu Gàbia', primer a Barcelona i després amb controls a tota Catalunya que es va interrompre passades les 13.00 perquè coarta la mobilitat de la ciutadania.

Sobre les persones que presumptament van ajudar a Puigdemont a fugir, Sallent ha precisat que els instructors dels atestats determinaran si tenen algun tipus de responsabilitat penal.

EL COMPARA AMB 'JIMMY JUMP'

Sallent ha dit que no confien en la paraula de l'entorn de Puigdemont, en relació a les informacions que apunten a que hauria abandonat el país.

No obstant això, la Comissaria d'Informació estava convençuda que hi havia una "voluntat real" de l'expresident de participar en el ple o, almenys, d'intentar arribar al Parlament, i que va treballar sobre aquest escenari, encara que es va barallar la possibilitat que intentés fugir, però que no es va sustentar.

No ho van valorar, segons ell, perquè l'aparició de Puigdemont "s'assembla més al que fa el senyor Jimmy Jump --un conegut espontani de diversos esdeveniments-- que no a un retorn d'un expresident, que és la d'assistir amb tota la dignitat que se li suposa a un president de la Generalitat" i nega que hagin estat els Mossos els qui hagin fet el ridícul i ha defensat que el cos va estar a l'altura.

El cap del cos també ha dit que no es va detenir a Puigdemont abans del seu discurs perquè el que els semblava més adequat era realitzar el seu arrest en un altre punt, al recinte de la Ciutadella on està situada la seu del Parlament, doncs hi havia grups entre els manifestants que van tenir un comportament violent amb la policia i volien evitar altercats.

També ha expressat que no es va pactar mai la seva detenció: "Nosaltres no esperàvem que es lliurés", ha dit Sallent, que ha afegit que s'havien plantejat diversos escenaris, com que intentés entrar per força al parc per arribar fins al Parlament.

TURULL SERÀ CITAT

Sobre si Jordi Turull té algun tipus de responsabilitat per acompanyar a Puigdemont, Sallent ha expressat durant el torn de preguntes que "és evident que en algun moment se'l citarà" i se li preguntarà sobre quina informació disposa.

Sobre la participació de Mossos en la fugida de Puigdemont, Sallent ha negat contactes entre la Prefectura i l'exsargent de Mossos Lluís Escolà que va protegir a l'expresident a l'estranger (condemnat i amnistiat) i ha defensat que hi ha hagut "una reducció de desplaçaments" d'agents del cos a Bèlgica per exercir com a escortes.