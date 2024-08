Elena afirma que els Mossos no esperaven un "comportament tan impropi" de Puigdemont

Sallent afirma que la cúpula policial assumeix la seva responsabilitat, però que l'expresident no va tenir una actitud "lleial"

BARCELONA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, ha assegurat aquest divendres que els Mossos d'Esquadra no s'esperaven "un comportament tan impropi" de qui havia estat la màxima autoritat de Catalunya, en referència a la fugida de l'expresident Carles Puigdemont, i ha acusat a Junts de fer servir als ciutadans com a extres d'un engany.

En aquests termes s'ha expressat Elena, qui ha comparegut junt amb el director general de la Policia, Pere Ferrer, en una roda de premsa en la Conselleria d'Interior a Barcelona, en la qual també ha intervingut el comissari cap de Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, i a la qual han assistit diversos comandaments del cos.

Elena ha lamentat que des de Junts s'urdís un pla, en les seves paraules, per dinamitar i deslegitimar el ple d'investidura "senzillament perquè no agradava el resultat del mateix", en una maniobra que entén com un atac al Govern central en funcions per col·locar a ERC fora del front independentista.

RESPONSABILITAT COMPARTIDA

Per la seva banda, Ferrer ha reconegut que ahir va ser "un dia duríssim i immerescut", no només per als comandaments del cos, sinó per al conjunt dels Mossos d'Esquadra, però ha dit, en les seves paraules, que lluny d'autoflagelar-se, el cos sortirà reforçat i creu que el succeït servirà per servir millor a la ciutadania.

El comissari en cap del cos de Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha dit que els Mossos no són els únics responsables, recordant que l'expresident va arribar a l'acte d'Arc de Triomf acompanyat d'autoritats polítiques.

Ho va fer, ha dit, junt amb persones "que ostenten càrrecs públics i electorals i que tenen una responsabilitat amb les institucions d'aquest país", com el secretari general de Junts, Jordi Turull.

"NO TOT S'HI VAL"

El comissari en cap ha dit que van tenir "la voluntat de dificultar la idoneïtat de la intervenció del cos de Mossos", que havia previst arrestar a Puigdemont als voltants del parc de la Ciutadella.

Sallent ha reiterat que "no tot s'hi val", com saltar-se a les institucions i passar per sobre del cos de Mossos, ha dit, després d'afegir que, si bé la cúpula admet les seves responsabilitats públicament amb la compareixença d'aquest divendres, Puigdemont no va tenir una actitud lleial.

"Què suma? Què agrega? Què uneix?" ha preguntat Elena en relació al que va succeir ahir, enlletgint a Junts, encara que sense esmentar el nom del partit, que el retorn de l'ex-president després de set anys a Bèlgica no sumés res.