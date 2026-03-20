Milers de docents marxen a Barcelona per exigir millors condicions laborals

Preveuen arribar al Parlament, on coincidiran amb la manifestació de metges
BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -
Milers de docents catalans s'han manifestat aquest divendres a partir de les 12.45 hores des de la plaça Tetuan de Barcelona per exigir millors condicions laborals, com una pujada salarial, la baixada de les ràtios i menys burocràcia als centres educatius, en la cinquena jornada de vaga docent a Catalunya.
Convocats pels sindicats Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical-CSC (els qui han cridat a la vaga durant tota la setmana), els manifestants tenen la previsió d'arribar al Parlament, on coincidiran amb la manifestació de metges, també cridats a vaga aquest divendres.
Han sortit de la plaça Tetuan i han recorregut el passeig Sant Joan i el de Lluís Companys, rumb al parc de la Ciutadella.
Els manifestants, que duien xiulets i samarretes grogues (símbol del col·lectiu per defensar l'educació pública), s'han mostrat contraris a l'acord assolit la setmana passada entre la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, CCOO Educació i UGT Catalunya.
Exhibien pancartes on es llegien frases com 'Formo per al futur però el meu sou és del passat', 'Tenim més carències que vacances' o 'Dalmau dimissió'; i han cantat consignes com 'Niubó dimissió' i 'Niubó què passa? Tu sí que cobres massa'.
Altres cartells deien 'La docència no ha de ser supervivència', 'Sense mestres no hi ha miracles', 'Tenim vocació, ens falten recursos' i 'La inclusió sense recursos és ciència ficció'.
Els docents també han adreçat crítiques directes cap a CCOO Educació i la UGT, per l'acord amb la Conselleria, amb pancartes que deien CCOO i UGT la baixada era de ràtios, no de pantalons'.
VAGA D'AQUEST DIVENDRES
El departament ha xifrat el seguiment de la vaga d'aquest divendres en un 15,28% sobre el total de la plantilla convocada, que en aquesta jornada són els docents de tot Catalunya, segons dades de les 9.30 hores i amb el 37,52% dels centres que les han comunicat.
En canvi, el sindicat majoritari de l'educació a Catalunya, Ustec·Stes, ha xifrat el seguiment en un 90%.
Estan cridats a la vaga aquest divendres el personal docent funcionari, l'interí, el que està en pràctiques i el laboral --incloent laboral docent, PAE i PAS-- de tot Catalunya, a més del personal de lleure educatiu, les escoles bressol de gestió indirecta i centres públics d'altres titularitats.