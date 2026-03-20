Els docents arriben a la Ciutadella (Barcelona) al crit d''Illa escolta s'acosta la revolta'

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
Els docents catalans han arribat al parc de la Ciutadella de Barcelona, prop de la façana del Parlament, per demanar millores laborals al crit d''Illa escolta s'acosta la revolta'.
Els manifestants, que han arribat a la Ciutadella cap a les 13.30, han retirat sacs de terra situats al parc, a més de tanques, per poder avançar cap a l'escenari, on s'han trobat amb la manifestació de metges.
Convocats per Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical-CSC (que han cridat a la vaga durant tota aquesta setmana) han exhibit una figura de cartró de la consellera d'Educació de la Generalitat, Esther Niubó, vestida de lladre i pregunten al Govern 'Quants diners s'embutxacarà privatitzant l'educació i la sanitat'.