El Meteocat rebaixa el risc a l'Empordà (Girona) després de caure fins a 116 mil·límetres

GIRONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

El Servei Metereològic de Catalunya (SMC) ha reduït sobre les 10.30 hores d'aquest divendres el risc a 1 sobre 6 després de finalitzar l'episodi per pluges intenses a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà (Girona), on s'han registrat fins a 116 mil·límetres de precipitació acumulada.

Segons ha informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, la major dada s'ha registrat a la localitat de Verges, amb 116 mil·límetres, i la segueixen La Tallada d'Empordà, amb 100,6; Cadaqués, amb 76,8 i L'Estartit (Girona), amb 61,8.

Per la matinada, el Meteocat havia situat en 3 sobre 6 el perill per la intensitat de la pluja, que al municipi de Cadaqués ha afectat fins a 32 vehicles que han estat arrossegats per la riera que el travessa.