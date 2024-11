La riera de Cadaqués (Girona) arrossega 32 cotxes durant les pluges de la matinada

GIRONA 8 nov. (EUROPA PRESS) -

Fins a 32 vehicles de Cadaqués (Girona) s'han vist afectats per les pluges d'aquest divendres per la matinada a les comarques gironines de l'Alt i el Baix Empordà, en ser arrossegats per la riera que travessa el municipi.

Així ho ha indicat l'alcaldessa de la localitat, Pia Serinyana, en declaracions en Catalunya Ràdio, on ha explicat que el punt de màxima intensitat ha estat entre les 2 i 3 hores i que en aquests moments la riera segueix baixant, si bé no com baixava a aquestes hores.

Sobre els cotxes, ha assegurat que el consistori ja havia avisat que estava prohibit aparcar a la zona: "Teníem l'alerta que ens havia arribat del Cecat (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya), però la gent ha aparcat els cotxes i l'aigua se'ls ha portat".

També ha indicat que, de moment, no hi ha cap avís dels Bombers de la Generalitat, que han revisat els vehicles accidentats, o dels Mossos d'Esquadra, que s'hagi pogut veure afectada alguna persona.

La primera edil gironina ha relatat que a Cadaqués "tampoc ha plogut tant", sinó que les pluges intenses s'han centrat al Pení, la muntanya que hi ha al costat del municipi, que ha bolcat tota l'aigua a la riera que el travessa.