L'R1 de Rodalies suspèn la circulació de trens entre l'Hospitalet i Badalona pel vent

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
L'R1 de Rodalies ha suspès la circulació de trens aquest dijous cap a les 17 hores entre l'Hospitalet de Llobregat i Badalona (Barcelona) pel fort vent, informa Protecció Civil en una anotació a X recollida per Europa Press.
De fet, els trens han deixat de circular entre El Clot i Badalona cap a les 14.30 hores per la presència d'un obstacle a les vies, però finalment s'ha tallat des del punt d'origen de la línia.
Per aquests fets, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat.