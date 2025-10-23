Els Bombers reben més de 500 avisos pel vent fins a les 15 hores a Catalunya

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han rebut fins a les 15 hores d'aquest dijous un total de 509 avisos relacionats amb l'episodi de fortes ratxes de vent que s'està produint a diversos punts de Catalunya.
Segons ha informat el cos en una anotació a X recollida per Europa Press, els avisos estan relacionats "principalment" amb el sanejament de façanes, la retirada d'arbres i la revisió de mobiliari urbà.
Per franges horàries, la majoria (355) s'han rebut entre les 13 i les 15 hores, mentre que de 10 a 13 s'han registrat 128 avisos i a la nit i fins a les 10 hores se n'han detectat 26.