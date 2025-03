Les Planes d'Hostoles (Girona) recull 193,4 l/m2, l'acumulat de pluges més important d'aquest cap de setmana

MADRID 10 març (EUROPA PRESS) -

Les Planes d'Hostoles (Girona) han recollit un total de 193,4 litres per metre quadrat (l/m2), l'acumulat més destacat entre les 09:00 de divendres i les 09:00 d'aquest dilluns, segons les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) recollides per Europa Press.

Maçanet de Cabrenys (Girona) ha registrat el segon acumulat més important, 184,6 l/m2.

Per sota dels 180 l/m2 s'han situat el Puerto de Navacerrada (Madrid), amb 175,4 l/m2; Grazalema (Cadis), amb 170,5 l/m2) i el Alto del León (Madrid), amb 170 l/m2.

Sant Hilari Sacalm (Girona) ha recollit 167 l/m2; mentre que Fontmartina (Barcelona), 163,6 l/m2. D'altra banda, el Puerto El Pico (Àvila) ha tingut 160,2 l/m2; i Benahavis (Màlaga), 142,2 l/m2; mateixa quantitat que l'estació meteorològica de Malaga CMT.

En un missatge a través d'X, l'Aemet ha afegit que les ratxes de vent més forts d'aquest diumenge han estat les d'Aramón Cerler (Osca), on s'ha arribat als 129 quilòmetres per hora (km/h); Fisterra (la Corunya), amb 107 km/h; i al Cap de Vaquèira (Lleida), amb 100 km/h. A més, les pluges acumulades de diumenge més abundants han estat a Grazalema, on s'han recollit 79,7 l/m2.