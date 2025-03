El 112 rep 623 trucades per l'alerta Inuncat principalment del Vallès i el Barcelonès

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -

El telèfon 112 ha rebut aquest diumenge 623 trucades que han generat 393 expedients relacionats amb l'alerta Inuncat, segons ha informat el servei aquest dilluns en un missatge a X recollit per Europa Press.

La majoria de trucades procedia del Vallès Occidental (109 trucades), seguit del Barcelonès (91) i el Vallès Oriental (81).

El servei ha informat que no s'han registrat incidents destacats i la majoria de comunicacions amb el telèfon d'emergències han estat per incidents de trànsit i obstacles a la via, i petites inundacions en habitatges.