Les pintures murals hauran de tornar al monestir de Sixena en un termini de 56 setmanes

SARAGOSSA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
La magistrada jutgessa de la plaça 2 de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància d'Osca, Rocío Pilar Vargas, ha determinat que les pintures murals han de ser entregades a Aragó i reintegrades a l'emplaçament original, el monestir de Santa Maria de Sixena, a la comarca dels Monegres, en un termini de 56 setmanes.
Així ho ha anunciat en una roda de premsa el director general de Cultura del Govern d'Aragó, Pedro Olloqui, qui ha expressat que rep aquesta resolució judicial amb "gran satisfacció" i també "enorme serenor", tot i que dona per bo en línies generals el cronograma del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), de 64 setmanes, si bé hi ha restat les vuit setmanes corresponents als estudis previs en quedar acreditat que els tècnics aragonesos ja els han fet amb garanties.
Olloqui ha assenyalat que la jutgessa ha optat per un termini de 56 setmanes --respecte a les 64 que plantejava Catalunya i les 28 que proposava Aragó-- per oferir "el marc temporal més ampli possible per facilitar, sense discrepàncies i de manera immediata, l'inici dels treballs i el retorn de les pintures".
El termini comença a comptar a partir d'aquest mateix dilluns, data en la qual la resolució ha estat notificada a les parts i, tot i que hi ha la possibilitat d'interposar un recurs de reposició en un termini de cinc dies, no interromp l'execució de la sentència ni n'altera els terminis. Per tant, la data límit per al retorn del conjunt mural al monestir de Sixena és el 10 de maig del 2027.