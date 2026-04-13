El Govern contactarà amb el MNAC i analitzarà la sentència sobre el trasllat de les pintures de Sixena

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha afirmat que es posarà en contacte amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) per saber què diu la sentència que ha rebut per traslladar les pintures murals de Sixena, situades al MNAC, al monestir de Santa María de Sixena (Osca) en el termini de 56 setmanes i "analitzar-la".
Ho ha dit aquest dilluns en unes declaracions als periodistes després de la roda de premsa per presentar els actes de l'Any Pau Casals, en què ha assenyalat que encara no té la informació oficial de què ha rebut el MNAC i assegura que el primer que farà serà posar-se en contacte amb el museu i "veure la situació real de tot".
El director general de Cultura del Govern d'Aragó, Pedro Olloqui, ha anunciat aquest dilluns que la magistrada jutgessa de la plaça 2 de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància d'Osca, Rocío Pilar Vargas, ha determinat que les pintures han de ser entregades a Aragó i reintegrades al seu emplaçament original, el monestir de Santa María de Sixena, a la comarca d'Osca dels Monegres en un termini de 56 setmanes.