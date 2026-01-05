Lamiel (Trànsit) situa l'A-2, la C-25 i l'AP-2 a Lleida i Tarragona com les més afectades per la neu

LLEIDA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha situat l'A-2, la C-25, l'AP-2 i la C-14 al seu pas per diverses localitats de Lleida i Tarragona com les vies més afectades per l'episodi de neu i fred a Catalunya aquest dilluns.
En concret, l'afectació a la C-25 s'ha allargat des de Cervera (Lleida) fins a Calaf (Barcelona) i l'A-2 entre les Borges Blanques (Lleida) i Montblanc (Tarragona), a més de Cervera, on dos accidents independents en cadascun dels sentits de la marxa ha tallat temporalment la via, ha dit en una entrevista a 3CatInfo recollida per Europa Press.
Per comarques, ha assenyalat com les més afectades l'Urgell, el Pla d'Urgell, la Segarra (Lleida) i la Conca de Barberà (Tarragona) i, per ciutats, Cervera, Tàrrega, les Borges Blanques (Lleida) i Montblanc (Tarragona).
Ha ressaltat la coordinació entre Trànsit i els Mossos d'Esquadra, els qui s'han situat a diversos punts de les carreteres per informar sobre quines vies eren transitables i quines estaven tallades.
ÚS DE CADENES
Ha explicat que la nevada es desplaça cap al nord-oest de Catalunya amb especial incidència a la C-37, la C-16, la C-17 i la C-25, ha apuntat que el preocupa l'entrada de fred "virulent" i la creació de plaques de gel a les vies i ha recomanat evitar desplaçaments innecessaris, l'ús de cadenes i reduir la velocitat conduint.
En aquest sentit, l'ús de cadenes és obligatori a la C-462 entre la Coma i Tuixent i a la C-563 a Gósol (Lleida) i a la BV-4031 entre Toses i Castellar de n'Hug (Barcelona), mentre que a la província de Tarragona ja no es registren afectacions.