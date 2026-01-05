La neu es mantindrà aquesta tarda al prelitoral i litoral central de Catalunya

Protecció Civil confirma l'avís per fred intens i assegura que els Reis arribaran amb "normalitat"
BARCELONA, 5 gen. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu que les nevades es vagin restringint durant aquest dilluns a la tarda a l'àrea del prelitoral i litoral central de Catalunya, on a la cota se situarà entre els 300 i 400 metres de manera generalitzada, però que localment pot arribar a la mateixa línia de la costa.
Així ho ha explicat davant els mitjans el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, que ha indicat que fins a les 12 hores s'han produït nevades de 3-4 centímetres de manera generalitzada al prelitoral de Tarragona i de Barcelona, a més de les comarques de Lleida, però que a punts com Santa Coloma de Queralt (Tarragona) el gruix ha arribat als 10 centímetres.
De cara a la tarda, el front de precipitació es restringirà al punts del prelitoral de Tarragona i Barcelona, comarques de la Catalunya Central i també a zones de l'interior de Girona, i l'episodi de neu finalitzarà dimarts, dia de Reis, principalment marcat pel fred intens.
Quant a la possibilitat de neu a la capital catalana, Segalà ha indicat que l'avís per cotes baixes ja està activat, i ha afirmat que s'hi podrien veure alguns flocs de neu, sobretot a la zona alta: "Podria nevar de manera lleugera i fins i tot enfarinar una mica el terra".
FRED INTENS
La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha afegit que es mantenen actius els avisos per fred, neu i onatge (especialment a zones de la Costa Brava a Girona) fins a finals d'aquesta setmana, ja que les temperatures baixaran de manera brusca durant les últimes hores d'aquest dilluns i les primeres d'aquest dimarts.
En aquest sentit, Segalà ha explicat que s'esperen temperatures mínimes lleugerament per sota dels 0 graus a qualsevol punt del litoral català, uns valors que se situaran prop dels -3 i -8 graus a la Catalunya Central i a zones del Pirineus seran de fins a -10.
Per això, Solé ha demanat a la ciutadania que mantingui la vigilància de cara a la mobilitat a les carreteres, però també a peu, ja que les glaçades poden provocar diversos incidents, si bé ha suggerit informar-se a través dels canals oficials.
De cara a les cavalcades dels Reis d'Orient previstes aquest dilluns, Solé ha assegurat que "arribaran amb normalitat" a tots els punts del territori català, ja que està tot coordinat i els avisos estan actius per l'arribada d'una massa de fred intens.
"Sobretot de cara a les cavalcades, anar ben abrigat i tenir molta cura. Si ja habitualment demanem que la gent no s'enfili a llocs on pugui caure o que els nens no recullin els caramels davant els vehicles, doncs si hi ha una mica de pluja o neu, s'haurà d'anar amb més compte", ha conclòs.