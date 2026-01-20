Interior diu que "preocupen" els afluents del riu Ter i demana a la població que no es desplaci

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha manifestat que "preocupen" els afluents del riu Ter al seu pas per nuclis urbans pel risc de desbordament, per la qual cosa ha demanat a la població que respecti les restriccions de mobilitat decretades aquest dimarts fins a les 17.00 hores i estar atents a la les indicacions de Protecció Civil per minimitzar riscos personals.
Així ho ha manifestat en la roda de premsa posterior a la reunió del comitè tècnic al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) per analitzar el temporal que afecta Catalunya i que ha tingut lloc aquest dimarts al matí a la seu del departament d'Interior.
La consellera ha assenyalat que s'ha enviat una Es-Alert a la població després que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) comuniqués cap a les 5 hores la necessitat de tancar les comportes dels embassaments per no afegir més aigua al cabal dels rius, incrementats per la pluja.
L'alerta s'ha enviat a un total de 64 municipis, on s'ha demanat a la població reduir "al mínim" la mobilitat fins a les 17.00 hores, i s'han cancel·lat les classes, en coordinació amb la Conselleria d'Educació.
No obstant això, la consellera ha subratllat que el comitè tècnic es tornarà a reunir a les 14.30 hores per avaluar la situació i analitzar el creixement del riu Onyar al seu pas pels nuclis urbans, per si calgués allargar les restriccions de mobilitat més enllà de les 17.00 hores.
ALERTES
Parlon ha explicat que es manté el pla Inuncat activat en fase d'alerta, a més del Neucat, i que també s'ha activat el Ferrocat per un incident a la via d'Alta Velocitat entre Girona i Figueres --ja desactivat--.
També s'activarà el Ventcat en fase d'alerta perquè en les pròximes hores s'esperen forts vents, a més de l'Allaucat després de les intenses nevades al Pirineu i Prepirineu per "risc d'allaus".
La consellera també ha recordat que ahir ja es va alertar la població amb un Es-Alert per la situació de mala mar i ha demanat a la ciutadania que no s'acosti a zones costaneres ni a passejos marítims perquè l'onatge pot superar els 4 metres.
La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ha informat que s'espera que el temporal remeti al llarg de la tarda, però es manté l'alerta per acumulació i intensitat de pluja, a banda de neu al Ripollès i el Montseny, que hi haurà forts vents amb ratxes de fins a 70 quilòmetres per hora (km/h) i onatge de fins a 7 metres.
Sarroca ha dit que aquest episodi deixarà fins a 223 litres per metre quadrat (l/m2) a Portbou (Girona), 173 l/m2 a Roses (Girona) o 172 l/m2 a Palafrugell (Girona), però que "no és comparable" amb el temporal Gloria, que va deixar més de 500 l/m2 en algunes zones, i ha afegit que s'espera que dimecres finalitzin les pluges intenses.
La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha demanat "prudència", sobretot a les carreteres, i també per risc d'allaus, i ha recomanat a la població que no faci activitats fora de zones controlades.
També, que no s'acostin a la costa: "Una ona de 4 metres pot fer-te caure, pot arrossegar-te", ha emfatitzat Solé, que ha sol·licitat molta precaució en les activitats nàutiques per un temporal de magnitud important, en les seves paraules textuals.
UN DESAPAREGUT
El servei que més preocupa és la recerca per part dels Bombers de la Generalitat d'un home que hauria estat arrossegat quan circulava amb el cotxe en una riera a Palau-sator (Girona), lloc on treballen unitats terrestres, la Unitat Subaqüàtica i la Unitat de Drons.
El telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut un total de 1.619 trucades fins a les 11 hores pel temporal que afecta Catalunya, 200 en les últimes dues hores, la majoria per inundacions a pàrquings i baixos.
Quant a les carreteres, Parlon ha dit que les principals vies, l'AP-7 i l'N-II, funcionen amb normalitat, mentre que la C-32 presenta afectacions puntuals, a més de l'N-260, amb punts d'afectació per inundacions, i que algunes carreteres secundàries han quedat tallades per l'impacte del temporal.